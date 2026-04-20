トランプ米大統領、パキスタン陸軍元帥の助言を検討する＝ロンドン為替



トランプ米大統領は、イランとの仲介役アとなっているパキスタンのムニール陸軍元帥と電話会談を行った。パキスタン筋が20日に明らかにした。ムニール氏はトランプ氏に「ホルムズ海峡の封鎖がイランとの和平交渉の障害」と指摘。トランプ氏はこの助言を検討すると述べた、という。



足元でNY原油先物は88ドル台半ばへと軟化。為替市場でのドル買いや円売りの動きも一服している。



USD/JPY 158.94

EUR/USD 1.1759 GBP/USD 1.3500

EUR/JPY 186.90 GBP/JPY 214.56

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