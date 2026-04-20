俳優の萩原聖人が２０日、都内で行われた主演映画「月の犬」（２４日公開、横井健司監督）の完成披露舞台あいさつに登壇した。

１５年ぶりに映画単独主演を務める萩原は「うれしいですけど、勘弁してくれよってところもあります（笑）。大変なことが一番多い。監督と同じくらい大変なのが主演、というのが決まってますから」と苦笑いした。

舞台あいさつを迎えるにあたって「こういう場には必ず（お祝いの）花があるんですけど、１つもないという。つまり、地味です。ＡＴＧ（＝他の映画会社とは一線を画し非商業主義的な芸術作品を製作・配給した映画会社の略称）とか、（明暗のコントラストが強い黒を基調とした）ノワール（撮影）とか言われても分からない人もたくさんいると思う。だから、この作品を見てもらってこういう世界観とか昔の香りを（届けたい）」と願った。

最後は「地味って悪いことじゃない。そういう作品にはそういう良さが詰まっている。間違いなくいい作品になっていますので、広めていただけたら」と呼びかけた。今作は反社会で生きてきたが、連れ添った妻を亡くし、極道の世界を離れた東島（萩原）の「生きることへの絶望」が描かれている。