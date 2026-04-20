民放各局、三陸沖震源の地震で編成変更

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　20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、民放各局は地震直後から夕方の報道番組でこの速報を報じ、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。

【写真】「より高い安全な場所へ」周辺住民に避難を呼び掛けた高市早苗首相の投稿

　午後7時からは、日本テレビは『世界まる見え！テレビ特捜部』の2時間SP、テレビ朝日は『Qさま！！』の3時間SP、フジテレビは『ネプリーグ』をそれぞれ予定通り放送。画面の端には津波情報を伝える東日本の地図が表示された。

　また、TBSは『Nスタ』の放送を継続。『CDTVライブ！ライブ！』については同番組のXで、午後7時30分からの放送を告知。一部内容を変更すると伝えている。

■午後7時現在　関東各局の放送状況

NHK総合→NHKニュース7
NHK教育→第93回NHK全国学校音楽コンクール
日本テレビ→世界まる見え！テレビ特捜部
テレビ朝日→Qさま!!
TBS→Nスタ（午後7時30分より『CDTV ライブ! ライブ!』放送予定）
テレビ東京→YOUは何しに日本へ？
フジテレビ→ネプリーグ