広島の森下暢仁投手が２０日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する２１日・ヤクルト戦（マツダ）に向けて最終調整した。

勢いに乗る首位チームを本拠地で迎え撃つ。チームは現在３連敗中。悪い流れを断ち切ることが求められる。右腕は「本当にやることは変わらない。しっかりと立ち上がりから、自分のパフォーマンスを出せればいいかなと思います」と静かに闘志を燃やした。

今季はここまで３試合に登板して１勝２敗、防御率５・０２。前回登板の１４日・中日戦（豊橋）では初回に４失点して４回４失点で敗戦投手になった。それだけに立ち上がりのマウンドさばきが勝利への鍵を握る。

ヤクルトとは３月３１日に対戦しており、４回３失点。「どのバッターも粘り強く、全力疾走で塁に出てくるイメージもありますし、積極的に走ってくると思うので、そこは注意しながらやっていけたらなと思います」と警戒した。

２１日からの３連戦では『ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜３０年の想いをボールに込めて〜』が開催される。報道陣から「ポケモン世代ですか？」と問われた右腕は「ポケモンに世代とかあるんですか？ポケモン世代ってなんですか？」と笑みを浮かべた。