14日午後5時前、東北地方で震度5強の強い地震があり、北海道・岩手・青森で津波警報が発表されています。



県内では新潟市や長岡市などで震度3を観測。県によりますとケガ人などの被害の情報は今のところ入っていないということです。



気象庁によりますと20日午後4時53分ごろ、東北地方の三陸沖を震源とする地震がありました。



青森県で震度5強、岩手県で震度5弱を観測、岩手県の沿岸部には現在津波警報が出されています。





県内では新潟市中央区や長岡市、新発田市などで震度3を観測しました。

また、新潟市の広い範囲で「長周期地震動・階級2」が観測されています。



物につかまらないと歩くことが難しく棚にある本や食器が落ちることがあるということです。



県によりますと地震によるケガ人や家屋の被害の情報は入っていないということです。



東京電力によりますと4月16日に営業運転を開始した柏崎刈羽原発6号機ではこれまでのところ異常は確認されていません。



JRの在来線は羽越本線の村上市の桑川駅から山形県酒田駅間の上下線で一時運転を見合わせました。



一方、上越新幹線と北陸新幹線は通常通り運行しています。



また佐渡汽船や空の便も地震の影響はないということです。

