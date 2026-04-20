日本時間21日にDPOYの受賞者が発表…NBA今季の主要アウォード受賞者発表日程

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　4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。


　また、NBAはこの日、今週中に受賞者を発表するアウォードも公開している。21日に最優秀守備選手賞（DPOY）、22日に最優秀クラッチプレーヤー賞、23日に最優秀シックスマン賞、24日にスポーツマンシップ賞、そして25日には最優秀躍進選手賞（MIP）の受賞者と投票結果が発表される。


　今週中に発表される主要アウォードのファイナリストたちは下記のとおり（選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間）。




◆＜今週中に受賞者が発表されるNBA主要アウォードの最終候補一覧＞

■4月21日発表：最優秀守備選手賞（DPOY）

チェット・ホルムグレン（サンダー）

アサー・トンプソン（ピストンズ）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


■4月22日発表：最優秀クラッチプレーヤー賞

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ジャマール・マレー（ナゲッツ）


■4月23日発表：最優秀シックスマン賞

ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）

ハイメ・ハケスJr.（ヒート）

ケルドン・ジョンソン（スパーズ）


■4月24日発表：スポーツマンシップ賞

バム・アデバヨ（ヒート）

ハリソン・バーンズ（スパーズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

アル・ホーフォード（ウォリアーズ）

TJ・マッコネル（ペイサーズ）

デリック・ホワイト（セルティックス）


■4月25日発表：最優秀躍進選手賞（MIP）

ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）

デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



【動画】DPOYの最終候補に入った3選手のベストプレー集はこちら！