日本時間21日にDPOYの受賞者が発表…NBA今季の主要アウォード受賞者発表日程

4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。

また、NBAはこの日、今週中に受賞者を発表するアウォードも公開している。21日に最優秀守備選手賞（DPOY）、22日に最優秀クラッチプレーヤー賞、23日に最優秀シックスマン賞、24日にスポーツマンシップ賞、そして25日には最優秀躍進選手賞（MIP）の受賞者と投票結果が発表される。

今週中に発表される主要アウォードのファイナリストたちは下記のとおり（選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間）。



The winners of the following awards will be announced this week:

MON: Kia NBA Defensive Player of the Year

TUE: Kia NBA Clutch Player of the Year

WED: Kia NBA Sixth Man Award

THU: NBA Sportsmanship Award

FRI: Kia NBA Most Improved Player

Complete schedule for the week ⬇️ pic.twitter.com/bCWpmPFLAa

- NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

◆＜今週中に受賞者が発表されるNBA主要アウォードの最終候補一覧＞

■4月21日発表：最優秀守備選手賞（DPOY）



チェット・ホルムグレン（サンダー）



アサー・トンプソン（ピストンズ）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

■4月22日発表：最優秀クラッチプレーヤー賞



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ジャマール・マレー（ナゲッツ）

■4月23日発表：最優秀シックスマン賞



ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）



ハイメ・ハケスJr.（ヒート）



ケルドン・ジョンソン（スパーズ）

■4月24日発表：スポーツマンシップ賞



バム・アデバヨ（ヒート）



ハリソン・バーンズ（スパーズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



アル・ホーフォード（ウォリアーズ）



TJ・マッコネル（ペイサーズ）



デリック・ホワイト（セルティックス）

■4月25日発表：最優秀躍進選手賞（MIP）



ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

【動画】DPOYの最終候補に入った3選手のベストプレー集はこちら！





