日本時間21日にDPOYの受賞者が発表…NBA今季の主要アウォード受賞者発表日程
4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。
また、NBAはこの日、今週中に受賞者を発表するアウォードも公開している。21日に最優秀守備選手賞（DPOY）、22日に最優秀クラッチプレーヤー賞、23日に最優秀シックスマン賞、24日にスポーツマンシップ賞、そして25日には最優秀躍進選手賞（MIP）の受賞者と投票結果が発表される。
今週中に発表される主要アウォードのファイナリストたちは下記のとおり（選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称、日付はいずれも日本時間）。
The winners of the following awards will be announced this week:
MON: Kia NBA Defensive Player of the Year
TUE: Kia NBA Clutch Player of the Year
WED: Kia NBA Sixth Man Award
THU: NBA Sportsmanship Award
FRI: Kia NBA Most Improved Player
Complete schedule for the week ⬇️ pic.twitter.com/bCWpmPFLAa
- NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026
◆＜今週中に受賞者が発表されるNBA主要アウォードの最終候補一覧＞
■4月21日発表：最優秀守備選手賞（DPOY）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
アサー・トンプソン（ピストンズ）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）
■4月22日発表：最優秀クラッチプレーヤー賞
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
■4月23日発表：最優秀シックスマン賞
ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）
ハイメ・ハケスJr.（ヒート）
ケルドン・ジョンソン（スパーズ）
■4月24日発表：スポーツマンシップ賞
バム・アデバヨ（ヒート）
ハリソン・バーンズ（スパーズ）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
アル・ホーフォード（ウォリアーズ）
TJ・マッコネル（ペイサーズ）
デリック・ホワイト（セルティックス）
■4月25日発表：最優秀躍進選手賞（MIP）
ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）
デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
【動画】DPOYの最終候補に入った3選手のベストプレー集はこちら！