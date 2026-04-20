日経225先物：20日19時＝変わらず、5万8900円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの5万8900円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては75.11円高。出来高は1542枚となっている。
TOPIX先物期近は3782.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58900 +0 1542
日経225mini 58890 -10 30261
TOPIX先物 3782.5 -3 3096
JPX日経400先物 34305 -15 141
グロース指数先物 783 +0 127
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3782.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58900 +0 1542
日経225mini 58890 -10 30261
TOPIX先物 3782.5 -3 3096
JPX日経400先物 34305 -15 141
グロース指数先物 783 +0 127
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース