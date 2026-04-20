　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの5万8900円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては75.11円高。出来高は1542枚となっている。

　TOPIX先物期近は3782.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58900　　　　　　+0　　　　1542
日経225mini 　　　　　　 58890　　　　　 -10　　　 30261
TOPIX先物 　　　　　　　3782.5　　　　　　-3　　　　3096
JPX日経400先物　　　　　 34305　　　　　 -15　　　　 141
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　 127
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース