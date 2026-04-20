これからの気象情報です。

21日(火)は風が強まり、一時的に雨も強まりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報、また上・中越の山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆4月21日(火)の天気

・上越地方

朝は、本降りの雨になるでしょう。

風も強く、横殴りの雨に注意が必要です。

一方、日中は各地でよく晴れる見込みです。



・中越地方

朝のうちは、広く雨脚が強まるでしょう。

その後も、山沿いでは昼前まで雨雲が残るところがありそうです。

最高気温は、今日より8℃くらい低くなるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

通勤通学の時間帯は各地で雨や雷雨となるでしょう。

ただ、日中は急速に天気が回復する見込みです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は、発達した雨雲がかかるでしょう。

雷雨になるところもあるため、落雷にも注意が必要です。

日中は次第に晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝は各地に雨雲がかかり、ザっと雨脚が強まるでしょう。

ただ、昼ごろからは日差しが届く見込みです。



◆風と波

各地で風が強まり、佐渡では荒れた天気になるでしょう。

波の高さは、上越と中越でのち2m、下越と佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

22日(水)は、日差しが届いて日中は過ごしやすい体感になるでしょう。

23日(木)と24日(金)は、再び雨が降りそうです。

一方、25日(土)からは晴れ間の出る日が続くでしょう。



21日(火)朝は、雨風ともに強まりそうです。通勤通学の際は横殴りの雨にご注意ください。