21日通勤通学の際は横殴りの雨に注意を、日中は天気回復【これからの天気(4月20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
21日(火)は風が強まり、一時的に雨も強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報、また上・中越の山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月21日(火)の天気
・上越地方
朝は、本降りの雨になるでしょう。
風も強く、横殴りの雨に注意が必要です。
一方、日中は各地でよく晴れる見込みです。
・中越地方
朝のうちは、広く雨脚が強まるでしょう。
その後も、山沿いでは昼前まで雨雲が残るところがありそうです。
最高気温は、今日より8℃くらい低くなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
通勤通学の時間帯は各地で雨や雷雨となるでしょう。
ただ、日中は急速に天気が回復する見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は、発達した雨雲がかかるでしょう。
雷雨になるところもあるため、落雷にも注意が必要です。
日中は次第に晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝は各地に雨雲がかかり、ザっと雨脚が強まるでしょう。
ただ、昼ごろからは日差しが届く見込みです。
◆風と波
各地で風が強まり、佐渡では荒れた天気になるでしょう。
波の高さは、上越と中越でのち2m、下越と佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
22日(水)は、日差しが届いて日中は過ごしやすい体感になるでしょう。
23日(木)と24日(金)は、再び雨が降りそうです。
一方、25日(土)からは晴れ間の出る日が続くでしょう。
21日(火)朝は、雨風ともに強まりそうです。通勤通学の際は横殴りの雨にご注意ください。
21日(火)は風が強まり、一時的に雨も強まりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に強風注意報、また上・中越の山沿いに融雪・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆4月21日(火)の天気
・上越地方
朝は、本降りの雨になるでしょう。
風も強く、横殴りの雨に注意が必要です。
一方、日中は各地でよく晴れる見込みです。
・中越地方
朝のうちは、広く雨脚が強まるでしょう。
その後も、山沿いでは昼前まで雨雲が残るところがありそうです。
最高気温は、今日より8℃くらい低くなるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
通勤通学の時間帯は各地で雨や雷雨となるでしょう。
ただ、日中は急速に天気が回復する見込みです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は、発達した雨雲がかかるでしょう。
雷雨になるところもあるため、落雷にも注意が必要です。
日中は次第に晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝は各地に雨雲がかかり、ザっと雨脚が強まるでしょう。
ただ、昼ごろからは日差しが届く見込みです。
◆風と波
各地で風が強まり、佐渡では荒れた天気になるでしょう。
波の高さは、上越と中越でのち2m、下越と佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
22日(水)は、日差しが届いて日中は過ごしやすい体感になるでしょう。
23日(木)と24日(金)は、再び雨が降りそうです。
一方、25日(土)からは晴れ間の出る日が続くでしょう。
21日(火)朝は、雨風ともに強まりそうです。通勤通学の際は横殴りの雨にご注意ください。