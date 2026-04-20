中国初の10万世帯級天然ガス水素混合応用プロジェクトがスタート

中国初の10万世帯級の天然ガス水素混合大規模応用プロジェクトが4月19日、中国東部の山東省濰坊市で正式にスタートしました。プロジェクトは同市の既存都市天然ガス配管網を活用し、安定した天然ガスへの水素混合輸送・供給を実現することができます。

天然ガスの水素混合プロジェクトは市中心部の10万世帯をカバーし、住民の日常生活や商店・飲食店など各種民生用ガス使用シーンを全面的にカバーし、住民は既存のガス設備を交換することなく、水素混合天然ガスを正常に使用することができます。

実証プロジェクトでは、3万立方メートルの天然ガス水素混合装備を採用し、0％から10％までの異なる水素混合比率を調整することができます。プロジェクトは現在、1時間当たり5000立方メートルの電解水水素製造装備、国内初の全長5.2キロに及ぶ都市ガス水素輸送パイプライン、国内トップレベルの水素混合-水素輸送全プロセス検査プラットフォームを整備し、年間最大で1300万立方メートルの水素を消費できます。

国家燃料電池技術革新センターの潘鳳文副主任は、「天然ガスへの水素混合利用は、グリーン電力の吸収・消化、エネルギー安全保障、省エネ・排出削減・炭素削減などの面で著しいモデル効果がある」と述べました。

試算によると、全国の都市ガス消費の中で10％の水素混合率を適用した場合、年間約150億方メートルの天然ガスを代替でき、それに応じて二酸化炭素排出量を約3000万トン削減できるとのことです。（提供/CGTN Japanese）