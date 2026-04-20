IMP.の最年少メンバーである松井奏が、BSN新潟放送の人気番組「新潟全県民バラエティ 水曜見ナイト」に出演。県内の絶品ラーメンを楽しんだ。

番組では今回「新潟ラーメン祭2026」を放送。上・中・下越対抗として、スペシャリストが選ぶ「今食べるべきラーメン」や月に数十杯食べるインフルエンサーの激押しラーメン、期間限定麺や秘境に行かなければ味わえないレアな一杯も登場した。

松井が最初に訪ねたのは“朝ラー”が楽しめる隠れた名店「28＆Vin」。10年以上前からワインバーを経営しながら趣味でラーメンを作っているという店主が昨年からは夜のバー営業に加え、本格的に朝の時間帯でラーメンの提供も開始したという。

松井は1番人気の「特製そば」のスープを口にし「鶏のだしと魚介系のだしが上手い具合に合わさっていて、お醤油もだし感強めというか。キリっとし過ぎていない感じがすごくおいしい」とコメント。「綺麗なスープにしっかりと(麺が)絡んで結構小麦感が強いというか。普段食べてるチャーシューとは全然違う、スパイス感が強くてこのラーメンとまた全然別物だから逆にそれがいいアクセントになっている」と話した。

続いてはインフルエンサーが「本当は教えたくないんですけど…」と語る「ラーメンあおきや スーパーセンタームサシ新潟店」へ。食券購入から提供まで3分40秒という速さで届いたのは、トング一掴み分のネギが無料になる人気のサービス付き「チャーシュー麺」。松井は「あ！おいしい！キリッとした醤油の中に生姜の抜けるような香りと。結構醤油のキリッと感が強いですね」とネギたっぷりのラーメンを堪能。

さらに、備え付けのラーメンのタレを回しかけ“味変”すると「結構変わりますね！醤油のしょっぱいキレが増すのかなと思いきや、意外と奥深い感じが」「柔らかいですねチャーシュー、脂身とお肉の部分がほどよくあって。ネギのさっぱり感と合いますね」と感激した様子だった。