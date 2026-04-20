¡ÚÂ®Êó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦±º²Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í¹Á¤Ç40cm¡¡ÀçÂæ¹Á¤Ç30Ñ¤ÎÄÅÇÈ´ÑÂ¬¡¡ÄÅÇÈ¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤â¡¡´ä¼ê¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÄ¿¹¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó
ËÌ³¤Æ»¤ÈÀÄ¿¹¤Ç¿·¤¿¤ËÄÅÇÈÅþÃ£¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ×»ü¹Á¤¯¤¸¤³¤¦¤Ç¸á¸å5»þ34Ê¬¡¡80cm¡£
µÜ¸Å¤ß¤ä¤³¤Ç¸á¸å5»þ22Ê¬¡¡40cm¡£
±º²Ï¤¦¤é¤«¤ï¤Ç¸á¸å6»þ31Ê¬¡¡40cm¡£
È¬¸Í¹Á¤Ï¤Á¤Î¤Ø¤³¤¦¤Ç¸á¸å6»þ39Ê¬¡¡40cm¡£
ÀÐ´¬¤¤¤·¤Î¤Þ¤¤Ç¸á¸å6»þ02Ê¬¡¡20cm¡£
¤¨¤ê¤â½îÌî¤¨¤ê¤â¤·¤ç¤ä¤Ç¸á¸å6»þ08Ê¬¡¡20cm¡£
ÀçÂæ¹Á¤»¤ó¤À¤¤¤³¤¦¤Ç¸á¸å6»þ45Ê¬¡¡30cm¡£
ÁêÇÏ¤½¤¦¤Þ¤Ç¸á¸å6»þ24Ê¬¡¡20cm¡£
ÇòÏ·¹Á¤·¤é¤ª¤¤¤³¤¦¤Ç¸á¸å6»þ35Ê¬¡¡20cm¡£
¾®Àî¸¶¹Á¤ª¤¬¤ï¤é¤³¤¦¤Ç¸á¸å6»þ35Ê¬¡¡20cm¡£
ÅÏÅç¿¹¹Á¤ª¤·¤Þ¤â¤ê¤³¤¦¤Ç¸á¸å6»þ29Ê¬¡¡Èù¼å¤à¤Ä´Øº¬ÉÍ¤à¤Ä¤»¤¤Í¤Ï¤Þ¡¢ÂçÁ¥ÅÏ¤ª¤ª¤Õ¤Ê¤È¡¢³øÀÐ¤«¤Þ¤¤¤·¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¡¢°ú¤Â³¤ÄÅÇÈ¤ò´ÑÂ¬Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè1ÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤«¤éºÇÂçÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ³¤´ß¤äÀî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ÑÂ¬ÅÀ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£