◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２０日、栗東トレセン

昨年の悔しさを、今年初戦にぶつける。アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は全休日のこの日、馬房でリラックスして過ごした。大江助手は「爪の不安が解消されて、調教もしっかりできています」と笑みを浮かべた。前走のスワンＳで６着になった後、歩様の乱れでマイルＣＳを回避したが、今はもう心配ない。

１５日には、新コンビの武豊騎手がまたがり、栗東・ＣＷコースで７ハロン９５秒６―１１秒０と抜群の動きを披露した。「あれだけの時計が出るのですから、能力に疑うところはありません。ジョッキーの感触もよかった」と同助手も手応えを感じる追い切りだった。

２４年の朝日杯ＦＳでミュージアムマイル（２着）を下してＧ１を勝ったものの、昨年は順調に使うことができないこともあり、３戦で勝つことができなかった。それだけに、今年にかける気持ちは強い。「この馬はこんなものじゃない、と我々も思っています」と同助手。２４年の朝日杯ＦＳと同じ京都のマイルで、復活ののろしを上げる。