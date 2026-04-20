ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】青森・八戸航空基地に190人が避難 青森の最大震度5強・津波… 【速報】青森・八戸航空基地に190人が避難 青森の最大震度5強・津波警報受け 【速報】青森・八戸航空基地に190人が避難 青森の最大震度5強・津波警報受け 2026年4月20日 18時55分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 防衛省によりますと、青森県で震度5強を観測した地震で、北海道、青森県、岩手県の一部地域で津波警報が出たことを受け、青森県の海上自衛隊・八戸航空基地に190人が避難しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 大船, ホテル, 葬祭, リペア工事, 長野, 伊東市, 井の頭線, 工場, 慰霊祭