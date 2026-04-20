京都府南丹市で小学生の安達結希くんの遺体を遺棄したとして、父親が逮捕された事件。安達容疑者は複数回、遺体を移動させていたとみられています。そして、遺体と遺留品が別々の場所に置かれていた理由とは？元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんに話を聞きました。【真相報道バンキシャ！】

■男児遺体“遺棄”残る2つのナゾ

桝太一キャスター

「京都府南丹市で安達結希くんの遺体が見つかり父親が逮捕された事件で、まだ残る2つのナゾについて鳴海達之さんに聞いていきます」

（1）遺体を複数回移動させたとみられていますが、一体なぜ？

（2）リュックと靴は、なぜあの場所で見つかったのか？

■残るナゾ（1）不可解な行動“遺体を移動”目的は？

桝太一キャスター

「まずは1つ目のナゾについて、模型を使って位置関係を整理していきます。現場周辺はいくつもの山が連なっている場所で、安達容疑者と結希くんが同居していた自宅と、市街地の方にある安達容疑者が結希くんを送ったと話す小学校との間に遺体発見現場があります。遺体が見つかったのは、小学校から約2キロの山林。安達容疑者はこの場所に遺棄するまでに、別の数か所に遺体を運んでいたとみられています」

――鳴海さんの捜査の経験上、（遺体を）移動させる行為はあることでしょうか？

「私の経験ではありません。一度、遺体を置いたところから移動させるのはリスクを伴うので避けたいと思う」

――どういった心理があると考えられますか？

「なかなか考えづらいですが、自分では見つからないと思っていた遺体が発見されそうになると隠したくなるという心理が働くのだろうと。それでもリスクを負って移動させて隠すという行為をしたのだろうと」

◇

――18日、自宅から2キロほど離れた『るり渓』と呼ばれる場所の公衆トイレ周辺で、警察が現場検証を行いました。可能性として一時、公衆トイレ周辺に遺体があったということも視野に入れているのでしょうか？

「取り調べの中で殺害を自供していますので、『殺害した場所がどこか』という問いに、おそらく公衆トイレや周辺をあげたのだろうと思います。それで、ここを再度検証しようということになったのだと」

――もし一時、（安達容疑者が）公衆トイレ周辺に遺体を遺棄したとすれば、なぜこの場所を選んだと考えられますか？

「土地勘があって自宅から近いので、朝どれくらいの人が来てトイレを使うのか大体わかっているんだと思います。使う人の少ない時間帯だったら大丈夫だろうと、そんな作用も働いたのではないかと思います」

――安達容疑者は遺棄について、『1人でやった』という趣旨の供述をしています。明るい時間は市内全域で連日捜索が行われ、警察も動いている中で、1人で（遺体を）運ぶことは可能なのでしょうか？

「可能とは思いますが、普通はなかなかやらないですね。ただ、市内全域といっても、すべての地域を一斉に捜索するわけではなく、場所を区切って行うので、その間隙を縫っていけば遺体の移動は可能と考えます」

■残るナゾ（2）リュックと靴…なぜ遺体と別の場所に？

桝太一キャスター

「2つ目のナゾは、リュックと靴があった場所です」

石川みなみキャスター

「3月29日、結希くんの通学用リュックが、その2週間後の4月12日、結希くんのものとみられる靴が、それぞれ別の場所から見つかりました」

――どちらも遺体の発見場所からは少し離れていますが、リュックと靴はなぜ別の場所にあったと考えられますか？

「（リュックと靴が発見された場所は）安達容疑者が自宅から職場に向かう1本の道路沿いにあるので、（置かれていた場所は）不思議ではないと思います。土地勘があるので」

■単独で置かれた靴「何らかの偽装工作」か

――リュックと靴はそれぞれ単独で置いたとお考えでしょうか？

「リュックは単独で置かれたと思いますが、靴は単独ではなく一時、遺体があったのではないかとみています」

――それはなぜでしょうか？

「大体、遺体を遺棄する時には、靴をわざわざ脱がせるということはなく、そのままの状態にします。遺体を移動させたあとに、靴だけ置いて、何らかの偽装工作をしたのだろうと思います」

――もし偽装するならば、全く関係のない場所に置くことも考えられますが、そうはしなかったのでしょうか？

「土地勘の問題もありますが、通勤のルート上だと自分が普段動くルートなので、ちょっとくらい外れても怪しまれることがないのではないかと考えたのでは」

■“殺害”供述の父親…いつ、どうやって

――今後の捜査は、どのように進めていくと考えられますか？

「今は遺体遺棄事件で逮捕して身柄を押さえているので、（今後は）“殺人”がポイントになってきます。いつ、どうやって殺害した（可能性がある）のか、捜査を尽くして明らかにしてもらいたいです」

（4月19日放送『真相報道バンキシャ！』より）