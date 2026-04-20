ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】青森県と岩手県 災害対策本部設置 総務省消防庁 青森で最… 【速報】青森県と岩手県 災害対策本部設置 総務省消防庁 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 【速報】青森県と岩手県 災害対策本部設置 総務省消防庁 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 2026年4月20日 18時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 総務省消防庁によりますと、青森県は午後4時52分に、岩手県は午後4時55分に災害対策本部を設置しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, デイサービス, 介護タクシー, 配線, 老人ホーム, 生花, マンション, ダイス, 上田, 在宅医療