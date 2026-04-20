韓国の人気女性グループ・ｉ−ｄｌｅ（アイドゥル）が北中米ツアーを全面的に中止したと２０日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

この日、ｉ−ｄｌｅの所属事務所・ＣＵＢＥエンターテインメントが同メディアの取材に応じたとし「グローバル活動の方向性や現地スケジュール、諸般の状況を総合的に考慮してツアー日程の再調整をすることが決定した」「より完成度の高い公演とさまざまな活動で、現地ファンと会えるよう準備している」と明かしたことを伝えた。なおオーストラリア、シンガポール、日本、香港公演は予定通り行われるという。また、７月３０日から８月２日に米国・シカゴで開催される野外音楽フェスティバル「ロラパルーザ」には出演すると伝えた。

ｉ−ｄｌｅは今年２月よりワールドツアー「Ｓｙｎｃｏｐａｔｉｏｎ」を開催中で、ソウル公演を皮切りに台湾とタイで公演を行い、８月よりカナダ（ハミルトン）、米国（ニューヨーク・フィラデルフィア・アトランタ・オーランド・サンアントニオ・ロサンゼルス・オークランド・シアトル）、メキシコ（メキシコシティー）など、３カ国１０都市を回る予定だった。