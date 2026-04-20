知らない子どもに、ヤギに間違われてしまったという大型犬。その姿は、あまりにも個性的で…？投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、大型犬のヘアスタイルに爆笑する人が続出しています。

【動画：知らない子どもに『ヤギだー！』と間違われた大型犬→思わず二度見する『個性的なカット』】

子どもにヤギに間違われた大型犬

TikTokアカウント「yyy777sss」に投稿されたのは、スタンダードプードルの「ニッキー」くんのお姿。ある日ニッキーくんは、通りすがりの知らない子どもに「ヤギだー！」と言われたそう。

その子がニッキーくんを見て、「犬だ！」と認識できなかったのは無理もありません。ニッキーくんはお顔とお腹から下の毛は短く刈っているのに、頭頂部と胸元の毛はモコモコという、あまりにも個性的なヘアスタイルをしているのです！

これほどユニークな見た目のワンコはなかなかいないので、ニッキーくんに遭遇したら誰もが二度見してしまうことでしょう。

ヤギというよりも…？

ただヤギは全身にサラサラした短い毛が生えているというイメージですが、ニッキーくんはクルクルした巻き毛の持ち主なので、ヤギに似ているかと言われると微妙なところ。飼い主さんは「強いて言うならヤギというより羊では？」と思ったそう。確かにニッキーくんの姿は、中途半端に毛を刈られた羊のよう…！

ニッキーくんは日頃から色々なヘアスタイルに挑戦しているとのことなので、今後もユーモラスで可愛い姿をたくさん披露してくれそうですね。

ニッキーくんの姿には、「可愛すぎる」「確かに羊ですねｗ」「めっちゃ笑った」「素敵なヘアスタイル。お似合い」といった爆笑と絶賛のコメントが寄せられています。なかには「アルパカって思ったよ」「ラクダっぽい」「私にはマダムに見えるよ！」という声も。

大型犬2匹の尊い日常

ニッキーくんのお家にはグレートデンの「アレックス」くんもいて、2匹はボールやフリスビーで遊んだり川に泳ぎに行ったりと、アクティブで楽しい日々を過ごしているそうです。

ニッキーくんもアレックスくんも体は大きくてたくましいですが、飼い主さんに甘えている姿や無邪気に遊んでいる姿は、なんだか小さな子どものよう…。可愛さとカッコよさをあわせ持っている2匹は、これからも多くの人を魅了してくれることでしょう。

ニッキーくん＆アレックスくんの魅力あふれる姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「yyy777sss」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yyy777sss」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。