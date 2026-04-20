地震のニュースです。きょう午後４時５３分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、現在、岩手県と、青森県と北海道の一部に津波警報が出ています。

【写真を見る】山形県内では最大震度4を観測 三陸沖を震源とする地震発生 青森県で最大震度5強 鉄道や空の便への影響は？

青森県では最大震度５強を観測しました。山形県内では村山や庄内で最大震度４を観測しました。

気象庁によりますと、きょう午後４時５３分ごろ、青森県で最大震度５強を観測する強い地震がありました。

震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ１０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．４と推定されます。

県内では村山市・中山町・酒田市・三川町で震度４を観測したほか広い範囲で震度３を観測しました。

山形市白山のＴＵＹ放送センターでもやや強い揺れを感じました。

県によりますと、現在のところ県内で大きな被害は確認されていないということです。

■新幹線や空の便への影響

ＪＲ東日本によりますと東北新幹線が停電により東京・新青森駅間の上下線で運転を見合わせています。このため山形新幹線も運転見合わせとなっています。

山形空港では地震によるフライトの遅れや運休はないということです。

庄内空港では羽田発の便が目的地を変え、新潟の空港に着陸しました。このため、

その後の便に遅れが出る見込みだということです。

きょう午後４時５３分ごろ、青森県で最大震度５強を観測する強い地震がありました。山形県内では村山や庄内で最大震度４を観測しています。