2027年春の統一地方選に向け、参政党石川県連は20日、現職と新人あわせて最低でも12人の候補者を擁立する方針を示しました。

国政選挙での躍進を追い風に、地方議員数の積み増しを図りたい考えです。

参政党県連は20日、会見を開き、2027年春の統一地方選で全国に600人を擁立する党の構想を発表しました。

石川県内では前回の衆議院選挙で比例得票率が高かった金沢市、小松市、野々市市、津幡町、内灘町の5つを重点選挙区と位置づけ、最低でも金沢で2人、それ以外で1人ずつ市と町の議会議員選挙で新人を擁立する方針を示しました。

県内の地方議員は現在、県議会議員が1人、市議・町議が5人のあわせて6人で、現職と新人あわせて最低でも12人の擁立を目指します。

将来的に国会議員増やす、地方から強くなる、地方議員を増やしたい

参政党・川裕一郎衆院議員「参政党にとってはこれからしっかり伸ばしていけるか、それともこれ以上伸びないかを占う選挙だと思っている。将来的に国会議員を増やしていくことが大前提なのでそのために地方から強くなっていくということで地方議員を増やしていきたい」

参政党県連では遅くとも10月までに擁立を終えたいとしていて、5月には各地で候補者説明会を開く予定です。