スリーゼロ、「機動警察パトレイバー」のミニカー「ロボ道 98式特型指揮車/99式特型レイバーキャリア」のラジコン機能搭載中止を発表
【threezeero：「ロボ道 98式特型指揮車/99式特型レイバーキャリア」ラジコン機能 搭載中止】 4月20日 発表
threezeeroは、ミニカー「ロボ道 98式特型指揮車/99式特型レイバーキャリア」において、ラジコン機能の搭載中止を発表した。
今回同社公式Xアカウントにて本内容を発表しており、現在開発中の「ロボ道 98式特型指揮車」と「ロボ道 99式特型レイバーキャリア」に関して、搭載によって製品の外観を損なう恐れがあることと、市場調査の結果、多くのコレクターの皆様にとって優先度の高いものではないことが判明したため、最終的な製品の外観とディテールにおいて最高水準のクオリティを確保するため、ラジコン機能の搭載を中止する旨を伝えている。
本内容に対して同社は、「楽しみにお待ちいただいた皆様にはお詫び申し上げるとともに、この変更にご了承いただけるようですと幸いです。」とコメントしている。
【お知らせ】- threezero_JP【公式】 (@threezeroJP) April 20, 2026
「ロボ道 98式特型指揮車」と「ロボ道… https://t.co/5j7iNoDFYJ
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