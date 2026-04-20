円満に終わらせたい人必見！どう切り出す？【別れ話】で気をつけたいポイント3選

別れ話は、誰にとってもつらいもの。できることなら避けたいけれど、それでも前に進むためには、きちんと向きあう必要があります。今回は、別れ話をするときに気をつけたいポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。自分の気持ちを正直に伝えるためのヒントを探してみてください。

タイミングと場所をしっかり選ぶ

別れ話は、感情が大きく動くセンシティブな話題。 どんなタイミングで、どこで伝えるかはとても大切です。 人目の多いカフェや駅などでは、感情があふれてしまっても、なかなか落ち着けずトラブルになってしまう可能性も。 そのため、なるべく静かで落ち着いた場所を選びましょう。 また、彼の仕事や試験、誕生日など、大事な予定の直前を避けるのも配慮すべきポイントです。

感情的にならず、冷静に

「もうムリ！」「あなたのこういうところがイヤだった」と責めるように言ってしまうと、彼は防衛的になり話がこじれる原因に。 別れ話は、勝ち負けではありません。 たとえ彼に原因があったとしても、「自分の気持ちが変わってしまった」「これからの人生を別の形で進みたい」と、自分主体で冷静に伝えることで、彼も納得しやすくなるでしょう。 感情をぶつけるのではなく、自分の思いを伝える意識を持つことが大切です。

曖昧にせず、はっきり気持ちを伝える

「距離を置こう」「ちょっと疲れちゃった」といった曖昧な言葉で濁してしまうと、彼に変な期待を持たせてしまいます。 本当に終わりにしたいと決めたなら、はっきりと「別れたい」と伝えることが大切です。 ただし、そのときも彼の気持ちを否定せず、これまでの感謝をしっかり言葉にすることを忘れずに。 「ありがとう」と伝えて別れることは、お互いにとって前向きな区切りになりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、別れ話をするときに気をつけることをご紹介しました。 できるだけ、彼を傷つけずに冷静に話しあいができるといいですね。

ライター Ray WEB編集部