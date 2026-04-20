ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】セイコーマート 北海道内の18店舗が避難のため臨時休業 青… 【速報】セイコーマート 北海道内の18店舗が避難のため臨時休業 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 【速報】セイコーマート 北海道内の18店舗が避難のため臨時休業 青森で最大震度5強の地震 北海道・青森・岩手に津波警報 2026年4月20日 18時39分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ コンビニエンスストアのセイコーマートによりますと、津波警報の発表を受け、北海道内の18店舗が避難のため臨時休業しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 大阪, 横浜, 金属加工, 長野, 置床工事, 介護タクシー, 鎌倉, 生花, リペア工事