あなたの金運をアップさせる「ラッキーフード」10選！ パワーが十分に発揮される正しい“食べ方”も
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。金運アップの雑学について、解説します。
実は、私たちは子どもの頃から刷り込まれているのです。ヒントは、「おせち料理」。ほら、「ああ！」となるでしょう？
【田づくり、ごまめ】
「田づくり」は、イワシ、「ごまめ」はじゃこ、小魚は田畑の栄養、肥料としても使われ、豊作を招きます。
【伊達巻き】
「伊達巻き」は、華やかさ、豊かさの象徴。
【きんとん】
「きんとん」は、黄金の輝き、金団、お金のかたまりです。
【鏡餅】
鏡餅には、歳神様が宿り、家内安全、無病息災のほかに商売繁盛のご利益もあります。
運を開くために、お正月以外でも、「小魚」「卵焼き」「餅」として、意識して食卓に乗せていきましょう。
【1：卵】
命の源である卵。黄身のカラーから、古来、金運アップの筆頭に上がっています。
【2：金柑や橙などの柑橘類】
色と形、どちらも金運アップに結び付く食べ物です。金柑や橙は、縁起物としても重宝されています。
【3：はちみつやメープルシロップ】
金色に輝くはちみつやメープルシロップ。はちみつは、夜寝る前にひとさじなめるのもオススメです。
【4：バターやチーズ】
白や黄色のバターやチーズにも、金運アップのパワーが宿ります。温めて食べると効果が高まります。
【5：栗、芋、カボチャ】
秋の豊穣を連想させる食べ物は、金運を高めるパワーに満ちています。お月見でも、豊穣の祈りを捧げる食物に。
【6：ナッツ、豆】
ナッツや豆は、植物を次世代につなぐパワーに満ちています。“実”を食べることで、金運を高めて。
【7：かつお節】
かつおは、勝負運を運んでくるパワフルな食べ物です。そのまま、食べてもいいのですが、かつお節も視野に入れて。かつお節を削る音は、お金が入ってくる音とも言われ、金運が高まります。また、出汁を取れば、金色パワーが！
【8：たくあん】
保存食の中でも、もっとも金色に近いのがたくあん。金運をキープしていくパワーが宿っています。
【9：きなこ】
金色に輝く粉は、まるで砂金のようです。金運を高めてくれるパワーはバッチリ！
【10：団子や白玉】
丸いフォルムが金運を運んできます。きなこや小豆などの縁起物と一緒に召し上がれ。
なお、いくら金運アップのフードでも、漠然と食べても効果は出ません。きちんと意識して食べて、金運を招きましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
金運を上げる食べ物とは？金運を高めるためには、何を食べればいいのでしょうか？ この問いかけにパッと答えられる人は、かなり感度が上がっています。もし、何一つ浮かばないとしたら、無意識に感覚を閉じているということ。
実は、私たちは子どもの頃から刷り込まれているのです。ヒントは、「おせち料理」。ほら、「ああ！」となるでしょう？
開運を願い食べるおせち料理新しい年の到来を祈って、開運を願い食べるのがおせち料理。金運もしっかり考えられています。
【田づくり、ごまめ】
「田づくり」は、イワシ、「ごまめ」はじゃこ、小魚は田畑の栄養、肥料としても使われ、豊作を招きます。
【伊達巻き】
「伊達巻き」は、華やかさ、豊かさの象徴。
【きんとん】
「きんとん」は、黄金の輝き、金団、お金のかたまりです。
【鏡餅】
鏡餅には、歳神様が宿り、家内安全、無病息災のほかに商売繁盛のご利益もあります。
運を開くために、お正月以外でも、「小魚」「卵焼き」「餅」として、意識して食卓に乗せていきましょう。
金運をアップさせる食べ物10選金運を高めるのは、金色、黄色の食べ物です。丸い物、小判型の物にもツキがあります。
【1：卵】
命の源である卵。黄身のカラーから、古来、金運アップの筆頭に上がっています。
【2：金柑や橙などの柑橘類】
色と形、どちらも金運アップに結び付く食べ物です。金柑や橙は、縁起物としても重宝されています。
【3：はちみつやメープルシロップ】
金色に輝くはちみつやメープルシロップ。はちみつは、夜寝る前にひとさじなめるのもオススメです。
【4：バターやチーズ】
白や黄色のバターやチーズにも、金運アップのパワーが宿ります。温めて食べると効果が高まります。
【5：栗、芋、カボチャ】
秋の豊穣を連想させる食べ物は、金運を高めるパワーに満ちています。お月見でも、豊穣の祈りを捧げる食物に。
【6：ナッツ、豆】
ナッツや豆は、植物を次世代につなぐパワーに満ちています。“実”を食べることで、金運を高めて。
【7：かつお節】
かつおは、勝負運を運んでくるパワフルな食べ物です。そのまま、食べてもいいのですが、かつお節も視野に入れて。かつお節を削る音は、お金が入ってくる音とも言われ、金運が高まります。また、出汁を取れば、金色パワーが！
【8：たくあん】
保存食の中でも、もっとも金色に近いのがたくあん。金運をキープしていくパワーが宿っています。
【9：きなこ】
金色に輝く粉は、まるで砂金のようです。金運を高めてくれるパワーはバッチリ！
【10：団子や白玉】
丸いフォルムが金運を運んできます。きなこや小豆などの縁起物と一緒に召し上がれ。
さらに金運をアップさせるには商売繁盛の神様に由来する食べ物にも、パワーがあります。恵比寿様は、海の守り神。魚や貝など、シーフードをぜひ！ 稲荷様の好物は、お揚げ。いなり寿司も、金運アップの縁起物です。
なお、いくら金運アップのフードでも、漠然と食べても効果は出ません。きちんと意識して食べて、金運を招きましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)