2016年〜2017年途中まで巨人でプレーしたクルーズ氏

【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手が19日（20日）、本拠地でのドジャース戦での前に、巨人時代にともにプレーしたルイス・クルーズ氏と再会を果たした。クアーズフィールドでハグをかわす様子に「グッとくる」などとファンも注目している。

菅野は一塁ベンチ前でクルーズ氏と笑顔でハグ。通訳を交えて談笑した。クルーズ氏も嬉しそうに菅野の着用していたトレーニングウェアの、ロッキーズのロゴを撫でるなど、再会を楽しんでいる様子だった。

クルーズ氏は2014年からロッテでプレー。高い身体能力を生かした守備力でファンからも人気の選手だった。2016年からは巨人に在籍し、2017年途中に金銭トレードで楽天へと移り、同年限りで日本を去った。

そんな元巨人の2人による“再会”シーンにファンも注目。SNS上には「繋がる縁エモすぎるやろ、野球ってこういう再会が一番グッとくるよな」「懐かしい顔ぶれが集結」「素敵な再会ですね」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）