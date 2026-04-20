「俺らが足りなかっただけ」またしても頂点に届かず…NEC佐野航大が吐露。決勝で出せなかった“自分たちのサッカー”「やりきれなかったモヤモヤがすごい」【現地発】
現地4月19日、KNVBカップ（オランダ杯）決勝でAZがNECに５−１で勝利。2012-13シーズン以来、５度目の優勝を果たした。
一方で初優勝を目ざしたNECは３点ビハインドの分、途中出場のCF小川航基が78分にCKから渾身のヘディングシュートで１点を返し、チームの士気を高めたが、アディショナルタイムに連続失点し、最終的に大差を付けられてしまった。
この日、74分間プレーした佐野航大は「俺らが足りなかっただけです。自分たちのサッカーができなかった。メンタルで負けていました」と振り返った。
４−３−３がナショナルフォーメーションのオランダにおいて、今季のNECは３−４−２−１を用いた攻撃サッカーで旋風を起こしている。だが、最近は各チームのNEC対策が進み、先週のリーグ戦ではフェイエノールトが徹底したマンツーマンでNECのシステムを無効化。今回はAZが守備時に４−３−３から５−４−１に可変することでNECと鏡合わせとなり、本領を発揮させなかった。
そのなかで佐野も普段のプレーを披露できず、得意のキャリーを試みてもAZの選手に前後から挟まれボールを失うシーンがあった。
「ロングボールを狙った相手に、俺らは球際、切り替え、セカンドボールといった全部のところで中盤を支配されてしまいました。俺たちがボールを持った時に、自分たちのサッカーをすればいいのに、そこもできませんでした」
普段のプレーができなかったNEC。どこに原因があったのか。
「硬かったですね。見ていれば普通にわかると思いますが、ボールが下にある時間も少なかった。決勝戦なので、いろいろなプレッシャーあるなかで、そうなってしまったのかもしれませんが、『今まで積み上げてきたものをここで出せなくてどうするんだ』という思いです。自分も含め個人としても、チームとしてもやりきれないですね」
失意の中、佐野は続ける。
「ただ、相手も条件は同じです。そのなかで何が足りなかったのか、今はまだはっきり分かりませんが、でもやはりこういう試合はマジでメンタルだと思います。気持ちが乗っているほうが動けるし、自分たちのサッカーも信じて徹底して展開できる。だから、試合が終わったから言えることですが、俺らは中途半端だったという気がします。
やりきれなかったという『モヤモヤ』がすごいです。やりきっていれば『負けても仕方ない』と思えますが、試合が終わってこの気持ちが残っているということは、まだまだやれたことがあったということです。そこを模索しながら、次に向けて改善していきたいです」
先週、フェイエノールトとの試合を終えた後、佐野は「与えられた場所で100を尽くす――それがモットーです」と語った。KNVBカップ決勝という大舞台で負けたショックは隠しようがないが、それでもオランダリーグ残り４試合、気持ちを切り替え練習・試合の１分１分に100を尽くすことが大事になってくる。
「本当にそう思います。100を尽くす、それだけです。リーグ戦に向けて次の練習からしっかりやっていきます。（話題を自ら切り替え）２年前の経験がありながら、俺はホンマに…という感じです。２年前の経験がなく、今回が初めの経験だったら『ここが足りなかった』とか（振り返ることができるけれど）、２回目の経験で今回もこうなってしまったのは『なんでなんだろう』と思います。結局は俺らが足りなかっただけなんですけれど」
“２年前の経験”とは23-24シーズン、KNVBカップ。快進撃を見せたNECは決勝まで勝ち上がったが、普段のプレーができぬままフェイエノールトに０−１で敗れてしまった。当時、佐野はこう答えた。
「こういう舞台でできるのは数少ない人たちなので、この悔しい経験というのを次にどう活かすかというのは自分次第です。経験で終わらせるというのもちょっと悔しいですね。この大舞台で今の自分のプレーはまだ足りないので、もっとうまくならないといけないし、強くならなきゃいけない。そこをいつも以上に強く感じました」
あれから２年、プロとしての場数を多く踏み、オランダリーグ屈指のMFとなり、身体が強くなり、日本代表にも選ばれるようになった佐野。それなのにチームのみならず、自身も本来の出来から程遠かった。しかし、オランダリーグで３位につけるNECは来季のCL出場権獲得に向け、シーズン大詰めの４試合を戦い抜かないといけない。次節は４位トゥベンテとのビッグゲームだ。
「あと４試合。今日は悔しいですけど、（リーグ戦では）良い位置にいるし、今までやってきたことを信じてやり続けるしかないです。今日、負けたことで失ったものは大きいかもしれませんが、まだ手に取れそうなものはいっぱいあるので、残りの４試合は全部勝たないといけないと思います」
２年前の借りを返すことのできなかった決勝戦。しかし、今季のNECには大きなものを掴むチャンスがまだ残っている。クラブ史に偉大なストーリーを刻むため佐野、そして小川のラストスパートに期待がかかる。
取材・文●中田 徹
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一方で初優勝を目ざしたNECは３点ビハインドの分、途中出場のCF小川航基が78分にCKから渾身のヘディングシュートで１点を返し、チームの士気を高めたが、アディショナルタイムに連続失点し、最終的に大差を付けられてしまった。
この日、74分間プレーした佐野航大は「俺らが足りなかっただけです。自分たちのサッカーができなかった。メンタルで負けていました」と振り返った。
そのなかで佐野も普段のプレーを披露できず、得意のキャリーを試みてもAZの選手に前後から挟まれボールを失うシーンがあった。
「ロングボールを狙った相手に、俺らは球際、切り替え、セカンドボールといった全部のところで中盤を支配されてしまいました。俺たちがボールを持った時に、自分たちのサッカーをすればいいのに、そこもできませんでした」
普段のプレーができなかったNEC。どこに原因があったのか。
「硬かったですね。見ていれば普通にわかると思いますが、ボールが下にある時間も少なかった。決勝戦なので、いろいろなプレッシャーあるなかで、そうなってしまったのかもしれませんが、『今まで積み上げてきたものをここで出せなくてどうするんだ』という思いです。自分も含め個人としても、チームとしてもやりきれないですね」
失意の中、佐野は続ける。
「ただ、相手も条件は同じです。そのなかで何が足りなかったのか、今はまだはっきり分かりませんが、でもやはりこういう試合はマジでメンタルだと思います。気持ちが乗っているほうが動けるし、自分たちのサッカーも信じて徹底して展開できる。だから、試合が終わったから言えることですが、俺らは中途半端だったという気がします。
やりきれなかったという『モヤモヤ』がすごいです。やりきっていれば『負けても仕方ない』と思えますが、試合が終わってこの気持ちが残っているということは、まだまだやれたことがあったということです。そこを模索しながら、次に向けて改善していきたいです」
先週、フェイエノールトとの試合を終えた後、佐野は「与えられた場所で100を尽くす――それがモットーです」と語った。KNVBカップ決勝という大舞台で負けたショックは隠しようがないが、それでもオランダリーグ残り４試合、気持ちを切り替え練習・試合の１分１分に100を尽くすことが大事になってくる。
「本当にそう思います。100を尽くす、それだけです。リーグ戦に向けて次の練習からしっかりやっていきます。（話題を自ら切り替え）２年前の経験がありながら、俺はホンマに…という感じです。２年前の経験がなく、今回が初めの経験だったら『ここが足りなかった』とか（振り返ることができるけれど）、２回目の経験で今回もこうなってしまったのは『なんでなんだろう』と思います。結局は俺らが足りなかっただけなんですけれど」
“２年前の経験”とは23-24シーズン、KNVBカップ。快進撃を見せたNECは決勝まで勝ち上がったが、普段のプレーができぬままフェイエノールトに０−１で敗れてしまった。当時、佐野はこう答えた。
「こういう舞台でできるのは数少ない人たちなので、この悔しい経験というのを次にどう活かすかというのは自分次第です。経験で終わらせるというのもちょっと悔しいですね。この大舞台で今の自分のプレーはまだ足りないので、もっとうまくならないといけないし、強くならなきゃいけない。そこをいつも以上に強く感じました」
あれから２年、プロとしての場数を多く踏み、オランダリーグ屈指のMFとなり、身体が強くなり、日本代表にも選ばれるようになった佐野。それなのにチームのみならず、自身も本来の出来から程遠かった。しかし、オランダリーグで３位につけるNECは来季のCL出場権獲得に向け、シーズン大詰めの４試合を戦い抜かないといけない。次節は４位トゥベンテとのビッグゲームだ。
「あと４試合。今日は悔しいですけど、（リーグ戦では）良い位置にいるし、今までやってきたことを信じてやり続けるしかないです。今日、負けたことで失ったものは大きいかもしれませんが、まだ手に取れそうなものはいっぱいあるので、残りの４試合は全部勝たないといけないと思います」
２年前の借りを返すことのできなかった決勝戦。しかし、今季のNECには大きなものを掴むチャンスがまだ残っている。クラブ史に偉大なストーリーを刻むため佐野、そして小川のラストスパートに期待がかかる。
取材・文●中田 徹
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