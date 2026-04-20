「俺らが足りなかっただけ」またしても頂点に届かず…NEC佐野航大が吐露。決勝で出せなかった“自分たちのサッカー”「やりきれなかったモヤモヤがすごい」【現地発】

「俺らが足りなかっただけ」またしても頂点に届かず…NEC佐野航大が吐露。決勝で出せなかった“自分たちのサッカー”「やりきれなかったモヤモヤがすごい」【現地発】