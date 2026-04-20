強い揺れのあった青森県では21日（火）午前を中心に雨が降りそうです。詳しくみていきましょう。

■青森県で最大震度5強 津波警報も

4月20日（月）16時53分頃、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

気象庁によると、三陸沖を震源とする地震で、震源の深さは約10キロ、地震の規模（マグニチュード）は7.5と推定されます。

震度5強の強い揺れを観測したのは青森県の階上町道仏です。その他、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部で震度5弱を観測しました。

17時50分現在、この地震の影響で北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発表されています。

■あす（21日）にかけての青森県の天気

20日（月）の青森県はこのあとも晴れる予想です。夜は雲が増えますが、天気の崩れはないでしょう。ただ、霧の発生する所がありそうです。

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21日（火）は明け方から朝に雨が降りそうです。一時的に雨脚が強まる所もありそうです。

地震の揺れにより、地盤がゆるんで、いつもより土砂災害の危険性が高まっている可能性があります。大きな揺れのあった地域では、少しの雨でも土砂災害にお気をつけください。

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午後は晴れ間が出ますが、大気の状態が非常に不安定となります。急な雨や雷雨に注意が必要です。

また、21日（火）〜22日（水）にかけては黄砂が飛来しそうです。こちらもお気をつけください。

■あす（21日）は風強まる

21日（火）は風が強まる予想です。雨の前は南寄りの風、雨のあとは強い西寄りの風にご注意ください。特に東北太平洋側では、西よりの強い風が吹く予想です。

［風の予想］21日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側 海上 15メートル（25メートル）

東北太平洋側 陸上 15メートル（30メートル）

■あす（21日）は気温ダウン

朝の最低気温は青森9℃と前日より5℃高いでしょう。一方、日中の最高気温は青森17℃で前日より5℃低くなりそうです。これでも5月上旬並みですが、前日と同じ服装だと少しヒンヤリしそうです。

■青森の週間予報

22日（水）以降は晴れる日が多くなりそうです。23日（木）は雲が増えますが、天気はもちそうです。22日（水）は晴れるでしょう。次の雨は24日（金）となる見込みです。25日（土）には天気が回復して晴れるでしょう。

気温は週末にガクッと下がりそうです。23日（木）までは5月並みですが、24日（金）は最高気温が13℃で急に寒さが戻る見込みです。