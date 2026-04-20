イランが米イスラエルとの停戦期間中、ミサイルや無人機の補充や施設の修復を急ピッチで進めている。

戦闘終結へ向けた米国との再協議が模索される中、戦闘再開に備えた態勢立て直しや復旧能力をアピールし、米イスラエルをけん制する狙いがあるとみられる。（国際部 吉形祐司）

精鋭軍事組織「革命防衛隊」のマジド・ムサビ航空・宇宙軍司令官は１９日、地下施設とみられる兵器製造工場の映像を公表した。延々と続く通路や、顔をモザイクで隠した作業員が、ミサイルや無人機を製造する様子が映し出されている。

ムサビ氏は「停戦期間中のミサイルと無人機の更新、補充速度は、戦闘開始前を上回る」と主張した。映像の真偽は不明だが、制裁下で部品などの輸入が困難なイランでは従来、国産の兵器製造能力の向上が重視されてきた。

米イスラエルは昨年６月の攻撃に続いて今回も、兵器製造施設などを集中的に攻撃した。米中央軍は停戦直前の６日、計１万３０００か所を攻撃したと発表。イスラエル軍は７日、軍事的な補給路にもなる鉄道や橋を狙い撃ちにした。

イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶなどは、鉄道や鉄橋などが、完全な修復ではないものの、事前に計画された工程に従って４０〜９６時間で復旧したと報じた。

テヘラン郊外にある国際空港や、攻撃の対象となったメヘラバード空港を含む国内６空港も１８日、再開が発表されたが、民間機の飛行は再開されていない。