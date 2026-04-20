来週からはいよいよゴールデンウィークです。観光業にとってはかき入れ時となりますが、震災で甚大な被害を受けた能登の中核、石川県七尾市の観光業は現在、どのような準備を進めているのでしょうか。



震災で大きな被害を受けた石川県七尾市の和倉温泉。



現在、一般客の受け入れを再開している施設は、22施設中、9施設にとどまっています。



こうした中、去年8月に営業を再開した旅館に、ゴールデンウィーク期間の予約状況を尋ねてみると…

はまづる・高城 一博 専務：

「(4月)28日ぐらいからお客さんがずらーっといっぱいになってきて、ありがたいことに、順調にお客さんが来てくれるようになりました。埋まってますね」



ドリンクの飲み放題やお菓子の食べ放題など、独自のサービスを充実させることで宿泊客の満足度を上げていきたいと話しました。



和倉温泉の観光協会では、営業を再開している旅館にアンケート調査を実施。

去年のゴールデンウィーク中の予約率は55パーセントでしたが、ことしは71パーセントまで上昇しているということです。



和倉温泉観光協会・宮西 直樹 事務局長：

「お客様ににとってみれば、半分、営業しているから、じゃあ、和倉に行ってみようかというマインドになっているんじゃないか」



一方、同じく石川県七尾市の「のとじま水族館」。

震災前の2022年度の入館者数は約44万4000人でしたが、昨年度はその6割程度の約27万9000人にとどまっています。



また、ことし1月には目玉ともいえるジンベエザメが死亡しました。



こうした中、迎えるゴールデンウィーク。



和倉温泉の好調に伴う来館者の増加に期待します。



のとじま水族館企画課・柳 和也 係長：

「和倉温泉に泊まって水族館に来るお客さんはたくさんいるので、その影響はあるかなと思います」



また、これまで中断していた展示も今月25日から再開し、巻き返しを図ります。

のとじま水族館企画課・柳 和也 係長：

「他のところが復興するまで何とか水族館が頑張って、お客さんにたくさん来ていただいて、皆さんの少しでも助けになれば」



かき入れ時を迎える七尾の観光業界。



完全復活への道のりは平たんではありませんが、少しずつでも確実に歩みを進めています。

