東洋大出身の白神嶺治（れいじ）が２０日、東京・足立区の放駒部屋で記者会見し、大相撲の同部屋への入門を発表した。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査（５月１日）を受検予定で、四股名は「白神」を名乗ることを明かした。

白神は北海道・札幌市西区出身。３歳頃から相撲を始め、石川県の鳴和中、金沢市工高に相撲留学をした。東洋大卒業後は札幌市で父が営む土木関係の会社に就職。地面を掘って、井戸水や地下資源の開発する同社では「現場に出て穴を掘っていた。井戸水を掘って、去年だと３、４本ぐらい井戸を掘った」と明かした。

元々、大学卒業後に大相撲入りをする気持ちはなかったという。「若いうちにやって、後々後悔がないようにしようかなと思った」と１月に角界入りを決意。放駒部屋入りを決めた理由には「部屋の雰囲気と、親方の人柄の良さ」と話した。

同部屋には同じ北海道出身で役場勤務を経て入門した幕内・一山本もいる。師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）は「まずは関取が第一関門。うちも一山本と島津海がいるが、いい年齢で、次の関取も育てていかないといけないと思うので、期待は大きい」と語った。すでに身長１８０センチ、体重が１７５キロを誇る２３歳は「入るからにはまずは関取になれるように頑張りたい」と意気込んだ。