次世代型電動モビリティの普及促進などを目的として、東京・墨田区に立ち乗り三輪モビリティ「ストリーモ」が寄贈された。開発製造・販売を担う株式会社ストリーモは区内に本社を置く本田技研のカーブアウトベンチャーで、墨田区産業共創施設「ＳＵＭＩＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＯＲＥ」（ＳＩＣ）のスタートアップ企業。バックアップする地元の金融機関、東京東信用金庫から１０台が贈られた。

区役所の庁議室で２０日までに行われた寄贈式には、区から山本享区長、東京東信用金庫からは吉田誠理事長と原田真生常務理事、湯浅博常勤理事が出席。山本区長は「地域の金融機関として区内産業の発展のため、日ごろから寄り添った形でご尽力、地域貢献活動にお力添えいただいている」と謝辞。感謝状を贈られた吉田理事長は「墨田区でこのストリーモが活躍してくれたらうれしい。今後も地域の課題解決等をしっかりとやっていきたい」と話し、地域連携をさらに深めていく考えを示した。

ストリーモは特定小型原付のカテゴリーで「自分のペースで移動できる」のが特徴。元ホンダの技術者によって開発された「驚くほど安定した走りを実現する特許技術」（担当者）で独自のバランス制御システムを搭載。停止時も自立し、最高速度は時速２０キロ、自転車が通れる歩道での走行時には時速６キロの歩行者モードに切り替えることができ、時速２キロの後進も可能。高齢化、過疎化地域の移動課題を解決するだけでなく生活範囲の拡大や日常生活における外出機会の増加を実現し、地域経済の活性化にも貢献する乗り物としても期待されている。１台約３０万円で、約３・５時間の充電で約３０キロ走行できる。

山本区長は寄贈されたストリーモについて「環境に優しく機動性に優れた次世代モビリティは先進的な移動手段で、区のさまざまな場面で活用して区民サービスの向上と地域の活性化につなげていきたい」と説明。具体的には、区の観光案内や地域のイベントでの活用、区内に点在する観光スポットをめぐるガイドサービスとして使用する考え。毎年１１月に行われる「ものづくりの祭典『すみだファクトリーめぐり』（通称スミファ）」での回遊性向上にも活用していく。

この日の寄贈式には株式会社ストリーモの橋本英梨加取締役ＣＦＯも出席。「どのような年代の方でも安心して活用いただける新しいモビリティ。日常でも観光でもお仕事でも活用できる」と説明。その上で「このストリーモが墨田区の魅力を伝えるツール、移動体験の１つになれば。その体験を墨田区から世界に広げていきたい」と語った。