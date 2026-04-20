鹿児島市で50代女性、20代女性の2人がはしか（麻しん）に感染

統計を取り始めて以降、鹿児島県内で最多となっている「はしか」。鹿児島市は、新たに2人の感染が確認されたと発表しました。

感染が確認されたのは、市内に住む50代の女性と20代の女性です。いずれも発熱や発疹などの症状があり、検査の結果、陽性と判明しました。

50代女性が利用した交通機関

このうち、50代の女性は、今月14日と18日にJR指宿枕崎線や市電を利用していました。

20代の女性は、不特定多数が訪れる施設や公共交通機関の利用はありません。

県内で今年、感染が確認されたのはあわせて34人となり、2008年以降、最多となっています。このうち32人が鹿児島市です。

市は予防接種の検討や、発熱や発疹といったはしかが疑われる症状が出た場合、医療機関に連絡した上で、マスクを着用して受診するよう呼びかけています。

麻しん（はしか）に関するQ&A（厚生労働省まとめを抜粋）

Q1 麻しんにかかったかも？と思うのですが、どうすればよいのですか？

発熱、発しんなどの麻しんのような症状がある 場合は、麻しんの疑いがあることをかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診が必要かどうかや注意点を確認してから、指示に従ってください。

医療機関へ移動する際は、周囲への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。

Q2 妊娠しているのですが、麻しんの流行が心配です。どうしたらよいでしょうか？

妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。

妊娠前であれば未接種・未罹患の場合、ワクチン接種を受けることを積極的に検討すべきですが、すでに妊娠しているのであればワクチン接種を受けることが出来ません。麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。

妊娠中の人の同居者などで、これまで麻しんに感染したことがない人や、ワクチンの接種が確認できないなど、感染する可能性が高い方がいる場合は、ワクチン接種等の対応について、かかりつけの医師に相談してください。

Q3 過去に麻しんにかかったことがあるのですが、予防接種を受けるべきでしょうか？

今まで麻しんにかかったことが確実である（検査で麻しんの感染が確認された場合）場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

しかし、麻しんかどうか明らかでない場合はかかりつけの医師にご相談ください。

たとえかかったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。

もし、麻しん又は風しんの片方にかかったことがあっても、他方にはかかっていない場合、定期接種対象者は麻しん風しん混合ワクチンを定期の予防接種として受けることができます。

Q4 ワクチン接種を受けた方が良いのはどのような人ですか？

定期接種の対象年齢の人（1歳児、小学校入学前1年間の幼児）は、積極的勧奨の対象ですが、定期接種の時期にない人で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない人」は、かかりつけの医師に相談してください。

詳しくは厚生労働省や自治体のホームページを確認してください。

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