声優・井口裕香、3rd写真集7月に発売決定！2カ国ロケで挑む最高傑作、徹底的なボディメイクで“過去最高”の妖艶さ

「井口裕香3rd写真集」（仮）発売決定！！

集英社・週刊プレイボーイ編集部は、声優・井口裕香の3rd写真集（タイトル未定）を2026年7月11日（土）に発売することを決定した。

井口裕香 ©撮影：三宮幹史／集英社

井口裕香は『とある魔術の禁書目録』シリーズのインデックス役や『〈物語〉シリーズ』の阿良々木月火役など、数多くのヒット作でメインキャストを務める実力派声優。その一方で、持ち前のグラマラスなプロポーションを武器にグラビア界でも快進撃を続けており、現在は各誌の表紙を席巻するほどの人気を誇っている。

通算3冊目となる今作に向けて、彼女は徹底的なボディメイクを敢行。グラマラスさと妖艶さがピークに達した「2026年の井口裕香」を余すことなく収録。

撮影はベトナムと日本の2カ国で行われ、開放的な大自然からムーディーなホテルでのカットまで、多角的なシチュエーションで彼女の魅力を切り取っている。

井口裕香 ©撮影：三宮幹史／集英社

まさに“史上最強にグラビアンな声優”による最高傑作と呼ぶにふさわしい一冊だ。

本作は2026年7月11日（土）に発売予定。声優ファンのみならず、グラビアファンにとっても見逃せない大きな注目作となる。

【プロフィール】

井口裕香（いぐち・ゆか）

7月11日生まれ 東京都出身

身長157cm

趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動

〇2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。