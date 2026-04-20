「高知だいすきポケモン」ヌオーをデザインしたラッピングバスが高知県四万十市内を走ることになり、4月17日、お披露目式が行われました。



4月17日、お披露目されたのは四万十まちなか循環周遊バスの「ヌオー号」です。



ヌオー号は株式会社ポケモンが結ぶ包括連携協定の一環として、四万十市の魅力を広く発信するために企画されました。



お披露目式では四万十市の山下元一郎市長がラッピングバス導入への期待を述べました。





■四万十市 山下市長「子どもたちがあのヌオーのバスに乗ろうと笑顔で話し、観光客のみなさんがこのバスをきっかけに本市の商店街や観光施設を隅々まで回っていただく、そんな人の流れと地域の賑わいを生み出す起点にしたいと考えている」また、式典には四万十市の愛育園の園児19人も参加し、「ヌオー」がデザインされたバスに乗り込みました。■ 園児「かわいかった。また乗りたい」「楽しかったし、かわいかった。この車買いたい気分」ヌオーとともに赤鉄橋や藤の花など四万十市の魅力が描かれたラッピングバスは1日4便運行し、四万十市内の観光地を循環するということです。