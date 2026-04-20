この事故は2024年7月、長浜小のプールのろ過装置が故障し代わりに近くの南海中のプールで行われた水泳の授業中、長浜小の4年生だった松本凰汰さんがおぼれて亡くなりました。

長浜小は事故の後、高知市のマニュアルに従って安全管理指針を策定。



2025年度は水泳授業参加の意向を確認するアンケート調査で参加希望が8割に満たず、水泳授業を見送っていました。





長浜小は2026年度のプール授業の再開に向けて、4月18日、保護者対象の説明会を開きました。長浜小によりますと、説明会には23人の保護者が出席し、水泳の授業については2025年度と同様に保護者にアンケートを配布。全校児童221人のうち8割以上の同意が得られた場合に、6月8日から授業を開始することなどを説明したということです。保護者からは「子どもが水泳授業を参加したくないという状況になったら参加しなくてもいいのか」、「子どもに関わる事で気になるような事があったらすぐそこで中断ができるのか」などの質問があがったということです。■長浜小学校 西田尚弘校長「子どもたちが明日も通いたいと思えるような学校づくり。誰もが笑顔で過ごせるように。その点について子どもたちとしっかりと向き合って取り組んでいきたい」長浜小では4月21日から3年生以上を対象に、水泳授業への怖さなどを聞く心のアンケートを実施し、授業内容などに反映するとしています。