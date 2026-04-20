注目のMVPはSGA、ヨキッチ、ウェンバンヤマ／NBA今季の主要アウォード最終候補一覧
4月20日（現地時間19日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。
注目のMVPでは、オクラホマシティ・サンダーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが名を連ねている。この日NBAが発表した、今シーズンの主要アウォードにおけるファイナリストたちは下記のとおり。
Complete list of awards finalists for the 2025-26 NBA regular season ⬇️ pic.twitter.com/LQj5YeouZ5
- NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
◆＜NBA 2025－26レギュラーシーズン主要アウォード最終候補一覧＞
■MVP（最優秀選手賞）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）
■最優秀守備選手賞（DPOY）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
アサー・トンプソン（ピストンズ）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）
■最優秀躍進選手賞（MIP）
ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）
デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
■最優秀新人賞（ROY）
VJ・エッジコム（シクサーズ）
クーパー・フラッグ（マーベリックス）
コン・カニップル（ホーネッツ）
■最優秀シックスマン賞
ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）
ハイメ・ハケスJr.（ヒート）
ケルドン・ジョンソン（スパーズ）
■最優秀クラッチプレーヤー賞
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
■最優秀コーチ賞
JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）
ミッチ・ジョンソン（スパーズ）
ジョー・マズーラ（セルティックス）
【動画】MVPの最終候補に入った3選手のベストプレー集はこちら！