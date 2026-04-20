注目のMVPはSGA、ヨキッチ、ウェンバンヤマ／NBA今季の主要アウォード最終候補一覧

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　4月20日（現地時間19日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンにおける主要アウォードの投票で、得票ポイントが3位以内に入ったファイナリスト（最終候補）を発表した。


　注目のMVPでは、オクラホマシティ・サンダーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが名を連ねている。この日NBAが発表した、今シーズンの主要アウォードにおけるファイナリストたちは下記のとおり。

※選手の並びはアルファベットのファミリーネーム順、以降チーム名は略称




◆＜NBA 2025－26レギュラーシーズン主要アウォード最終候補一覧＞

■MVP（最優秀選手賞）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


■最優秀守備選手賞（DPOY）

チェット・ホルムグレン（サンダー）

アサー・トンプソン（ピストンズ）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


■最優秀躍進選手賞（MIP）

ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（ホークス）

デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）


■最優秀新人賞（ROY）

VJ・エッジコム（シクサーズ）

クーパー・フラッグ（マーベリックス）

コン・カニップル（ホーネッツ）


■最優秀シックスマン賞

ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）

ハイメ・ハケスJr.（ヒート）

ケルドン・ジョンソン（スパーズ）


■最優秀クラッチプレーヤー賞

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ジャマール・マレー（ナゲッツ）


■最優秀コーチ賞

JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）

ミッチ・ジョンソン（スパーズ）

ジョー・マズーラ（セルティックス）



【動画】MVPの最終候補に入った3選手のベストプレー集はこちら！