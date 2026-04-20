　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 293(　　 276)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 458(　　 458)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　56(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1578(　　 126)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2403(　　2403)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1492(　　 858)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 176(　　 164)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4686(　　2996)
　　　　　 　 　 6月限　　　 76304(　 35566)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　41(　　　19)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1103(　　 717)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 107(　　　73)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3944(　　1560)
　　　　　 　 　 6月限　　　 51732(　 24114)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　61(　　　31)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 206(　　 206)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 309(　　 309)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5111(　　5111)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　34(　　　34)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1012(　　1012)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 407(　　 407)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20406(　 20406)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース