主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 293( 276)
TOPIX先物 6月限 458( 458)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 56( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1578( 126)
日経225ミニ 6月限 2403( 2403)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1492( 858)
9月限 25( 19)
TOPIX先物 6月限 176( 164)
日経225ミニ 5月限 4686( 2996)
6月限 76304( 35566)
7月限 41( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1103( 717)
9月限 107( 73)
日経225ミニ 5月限 3944( 1560)
6月限 51732( 24114)
7月限 61( 31)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 206( 206)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 309( 309)
6月限 5111( 5111)
7月限 34( 34)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 1012)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 5月限 407( 407)
6月限 20406( 20406)
7月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 293( 276)
TOPIX先物 6月限 458( 458)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 56( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1578( 126)
日経225ミニ 6月限 2403( 2403)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1492( 858)
9月限 25( 19)
TOPIX先物 6月限 176( 164)
日経225ミニ 5月限 4686( 2996)
6月限 76304( 35566)
7月限 41( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1103( 717)
9月限 107( 73)
日経225ミニ 5月限 3944( 1560)
6月限 51732( 24114)
7月限 61( 31)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 206( 206)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 309( 309)
6月限 5111( 5111)
7月限 34( 34)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1012( 1012)
9月限 14( 14)
日経225ミニ 5月限 407( 407)
6月限 20406( 20406)
7月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース