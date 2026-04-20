主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1330( 430)
TOPIX先物 6月限 1477( 1089)
日経225ミニ 6月限 66( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 240( 0)
TOPIX先物 6月限 460( 348)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 211( 211)
TOPIX先物 6月限 464( 203)
日経225ミニ 6月限 75( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1527( 1320)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1340( 276)
日経225ミニ 6月限 2051( 1976)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 359( 341)
TOPIX先物 6月限 1645( 188)
日経225ミニ 6月限 1304( 1304)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 852( 493)
9月限 12( 6)
TOPIX先物 6月限 360( 344)
日経225ミニ 5月限 3754( 1302)
6月限 49526( 21476)
7月限 19( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 423( 251)
9月限 17( 5)
日経225ミニ 5月限 2132( 854)
6月限 27713( 12213)
7月限 9( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 236( 236)
6月限 3571( 3571)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 939( 939)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 286( 286)
6月限 15754( 15754)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1330( 430)
TOPIX先物 6月限 1477( 1089)
日経225ミニ 6月限 66( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 240( 0)
TOPIX先物 6月限 460( 348)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 211( 211)
TOPIX先物 6月限 464( 203)
日経225ミニ 6月限 75( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1527( 1320)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1340( 276)
日経225ミニ 6月限 2051( 1976)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 359( 341)
TOPIX先物 6月限 1645( 188)
日経225ミニ 6月限 1304( 1304)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 852( 493)
9月限 12( 6)
TOPIX先物 6月限 360( 344)
日経225ミニ 5月限 3754( 1302)
6月限 49526( 21476)
7月限 19( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 423( 251)
9月限 17( 5)
日経225ミニ 5月限 2132( 854)
6月限 27713( 12213)
7月限 9( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 236( 236)
6月限 3571( 3571)
7月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 939( 939)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 286( 286)
6月限 15754( 15754)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース