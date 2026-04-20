　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1330(　　 430)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1477(　　1089)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　66(　　　 0)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 240(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 460(　　 348)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 211(　　 211)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 464(　　 203)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　75(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1527(　　1320)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1340(　　 276)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2051(　　1976)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 359(　　 341)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1645(　　 188)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1304(　　1304)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　20(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 852(　　 493)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 360(　　 344)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3754(　　1302)
　　　　　 　 　 6月限　　　 49526(　 21476)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　19(　　　 5)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 423(　　 251)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　 5)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2132(　　 854)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27713(　 12213)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 7)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 236(　　 236)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3571(　　3571)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 939(　　 939)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15754(　 15754)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース