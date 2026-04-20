　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8533(　　8533)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 114(　　 114)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10303(　 10303)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6261(　　6261)
　　　　　 　 　 6月限　　　181578(　181578)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 174(　　 174)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5601(　　5601)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 105(　　 105)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9474(　　9474)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3894(　　3894)
　　　　　 　 　 6月限　　　 91203(　 91203)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 183(　　 183)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 127(　　 117)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 384(　　 384)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1426(　　 948)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3676(　　3448)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4619(　　4609)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1042(　　1003)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1961(　　1961)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 216(　　 216)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4349(　　4349)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2019(　　2009)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1410(　　1410)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1422(　　1410)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3277(　　3277)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6275(　　6275)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3950(　　3950)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38114(　 38114)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 135(　　 135)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 561(　　 561)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1139(　　1139)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 399(　　 181)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3392(　　3392)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース