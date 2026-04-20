外国証券 先物取引高情報まとめ（4月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8533( 8533)
9月限 114( 114)
TOPIX先物 6月限 10303( 10303)
日経225ミニ 5月限 6261( 6261)
6月限 181578( 181578)
7月限 174( 174)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5601( 5601)
9月限 105( 105)
TOPIX先物 6月限 9474( 9474)
日経225ミニ 5月限 3894( 3894)
6月限 91203( 91203)
7月限 183( 183)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 127( 117)
TOPIX先物 6月限 384( 384)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1426( 948)
TOPIX先物 6月限 3676( 3448)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 4619( 4609)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1042( 1003)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1961( 1961)
日経225ミニ 5月限 216( 216)
6月限 4349( 4349)
7月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2019( 2009)
TOPIX先物 6月限 1410( 1410)
日経225ミニ 6月限 1422( 1410)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3277( 3277)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 6275( 6275)
日経225ミニ 5月限 3950( 3950)
6月限 38114( 38114)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 135)
TOPIX先物 6月限 561( 561)
日経225ミニ 6月限 1139( 1139)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 399( 181)
日経225ミニ 6月限 3392( 3392)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 106( 106)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
日経225ミニ 5月限 27( 27)
7月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8533( 8533)
9月限 114( 114)
TOPIX先物 6月限 10303( 10303)
日経225ミニ 5月限 6261( 6261)
6月限 181578( 181578)
7月限 174( 174)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5601( 5601)
9月限 105( 105)
TOPIX先物 6月限 9474( 9474)
日経225ミニ 5月限 3894( 3894)
6月限 91203( 91203)
7月限 183( 183)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 127( 117)
TOPIX先物 6月限 384( 384)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1426( 948)
TOPIX先物 6月限 3676( 3448)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 4619( 4609)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1042( 1003)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1961( 1961)
日経225ミニ 5月限 216( 216)
6月限 4349( 4349)
7月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2019( 2009)
TOPIX先物 6月限 1410( 1410)
日経225ミニ 6月限 1422( 1410)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3277( 3277)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 6275( 6275)
日経225ミニ 5月限 3950( 3950)
6月限 38114( 38114)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 135( 135)
TOPIX先物 6月限 561( 561)
日経225ミニ 6月限 1139( 1139)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 399( 181)
日経225ミニ 6月限 3392( 3392)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 106( 106)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 54( 54)
日経225ミニ 5月限 27( 27)
7月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース