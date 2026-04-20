外国証券 先物取引高情報まとめ（4月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9943( 8243)
9月限 364( 14)
TOPIX先物 6月限 12089( 11595)
日経225ミニ 5月限 11132( 5132)
6月限 113640( 113640)
7月限 99( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5373( 5081)
9月限 98( 48)
TOPIX先物 6月限 14408( 13608)
日経225ミニ 5月限 4403( 4403)
6月限 78715( 78715)
7月限 168( 168)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1465( 513)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 295( 295)
日経225ミニ 6月限 3341( 3341)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2125( 1073)
TOPIX先物 6月限 17119( 2991)
日経225ミニ 6月限 2695( 2665)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2702( 1216)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 5473( 5173)
日経225ミニ 5月限 4083( 83)
6月限 6558( 6558)
7月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 602)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 3723( 2923)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 5291( 5291)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3590( 3579)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11204( 10584)
日経225ミニ 5月限 3543( 3543)
6月限 45060( 45060)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 185)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 328( 328)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 403( 0)
TOPIX先物 6月限 1555( 1157)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1175( 1175)
TOPIX先物 6月限 864( 864)
日経225ミニ 5月限 13( 13)
7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9943( 8243)
9月限 364( 14)
TOPIX先物 6月限 12089( 11595)
日経225ミニ 5月限 11132( 5132)
6月限 113640( 113640)
7月限 99( 99)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5373( 5081)
9月限 98( 48)
TOPIX先物 6月限 14408( 13608)
日経225ミニ 5月限 4403( 4403)
6月限 78715( 78715)
7月限 168( 168)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1465( 513)
9月限 300( 0)
TOPIX先物 6月限 295( 295)
日経225ミニ 6月限 3341( 3341)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2125( 1073)
TOPIX先物 6月限 17119( 2991)
日経225ミニ 6月限 2695( 2665)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2702( 1216)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 5473( 5173)
日経225ミニ 5月限 4083( 83)
6月限 6558( 6558)
7月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 843( 602)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 3723( 2923)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 5291( 5291)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3590( 3579)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11204( 10584)
日経225ミニ 5月限 3543( 3543)
6月限 45060( 45060)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 508( 185)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 328( 328)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 403( 0)
TOPIX先物 6月限 1555( 1157)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1175( 1175)
TOPIX先物 6月限 864( 864)
日経225ミニ 5月限 13( 13)
7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース