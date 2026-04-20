　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9943(　　8243)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 364(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12089(　 11595)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 11132(　　5132)
　　　　　 　 　 6月限　　　113640(　113640)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　99(　　　99)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5373(　　5081)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　98(　　　48)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14408(　 13608)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4403(　　4403)
　　　　　 　 　 6月限　　　 78715(　 78715)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 168(　　 168)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1465(　　 513)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 295(　　 295)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3341(　　3341)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2125(　　1073)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17119(　　2991)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2695(　　2665)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2702(　　1216)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5473(　　5173)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4083(　　　83)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6558(　　6558)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 9)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 843(　　 602)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3723(　　2923)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5291(　　5291)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3590(　　3579)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11204(　 10584)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3543(　　3543)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45060(　 45060)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 508(　　 185)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 328(　　 328)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 403(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1555(　　1157)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1175(　　1175)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 864(　　 864)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース