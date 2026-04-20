「日経225オプション」5月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 17( 9)
SBI証券 28( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 2( 0)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 15( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 14( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 168( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 17( 9)
SBI証券 28( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 2( 0)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 15( 7)
松井証券 4( 4)
楽天証券 14( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 168( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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