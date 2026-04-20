「日経225オプション」5月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 45)
バークレイズ証券 16( 16)
UBS証券 15( 15)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 106( 6)
SBI証券 209( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 300( 0)
ゴールドマン証券 75( 0)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ビーオブエー証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
ABNクリアリン証券 100( 0)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 30)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 45)
バークレイズ証券 16( 16)
UBS証券 15( 15)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 106( 6)
SBI証券 209( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 300( 0)
ゴールドマン証券 75( 0)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ビーオブエー証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
ABNクリアリン証券 100( 0)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 130( 30)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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