　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
野村証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　38(　　38)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　37(　　37)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯5万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ゴールドマン証券　　　　　　　 168(　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース