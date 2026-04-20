「日経225オプション」5月限コール手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
野村証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 9( 3)
楽天証券 7( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 168( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
野村証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
ABNクリアリン証券 37( 37)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 9( 3)
楽天証券 7( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 168( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース