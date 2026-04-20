「日経225オプション」5月限コール手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 7( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SMBC日興証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
楽天証券 5( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 7( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SMBC日興証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
楽天証券 5( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース