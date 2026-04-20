「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２１日開幕・宮島）

ボート界を担ってきたレジェンドが、スピードと巧みな技を駆使し争う“広島決戦”が始まる。

決戦の地は宮島。黙っていないのはもちろん地元・広島３人衆だ。今シリーズ最年長で、数々の歴史をつくってきた西島義則（６４）＝広島・４９期・Ａ１。ＳＧは１９９７年の住之江・ボートレースクラシックで初Ｖを飾るとこれまでＶ７。その中には２０００年のグラチャン、オーシャンカップ、メモリアルのＳＧ３連続Ｖなど、刻んで来た記録は計り知れない。今回は選手生活最後となるであろう、地元でのマスターズチャンピオンという大舞台。“獲る”という気持ちが一番強いのは間違いない。

手にした３７号機は、２連対率４０％の上昇機で「練習はみんな似た感じだったかな。悪くはないと思うし今のまま一度走ってみようと思う」と手応えは上々だ。ただ、２月当地でＦ２になったのは大きな誤算でもある。それでもこれまで見せてきた土壇場での底力からすれば、この足かせも克服は可能。攻める進入、変幻自在のさばきで最年長Ｇ１Ｖの記録を塗り替える。