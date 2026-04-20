堤真一、山田裕貴出演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」第２話が１９日に放送された。

宇宙物理学者の伍鉄（堤真一）が弱体化してしまった車いすラグビーの元強豪「ブレイズブルズ」に、チーム内で真剣に取り組む「マジ派」とレクリエーション感覚で楽しみたい「レク派」で対戦することを提案。もし「レク派」を勝たせることができたら、エース宮下涼（山田裕貴）らに言うことを聞いてほしいと条件を付け…。

伍鉄が考え出した、相手エース宮下涼を徹底マークし、選手個人の特性とルールをいかす作戦で、「マジ派」は不和を引き起こし、「レク派」のメンバーが、まさかの躍動。パスミスを「竹さん」こと最年長竹松健治が奪ってトライを決めた。

演じているのは、ずん・やす（相方は飯尾和樹）。第１話ではプレーが止まって油断している相手に後ろからぶつかって挑発するなどしていたが、まさかの活躍。

ネットでも「ずんのやすか？」「急に調子こき始めてて面白い」「ずんのやすがトライした！」「ずんのやすさんが出てたのね」「やすが日曜劇場に出てるのオモロイｗ」「どうしても高橋克実さんに見えてしまいます」「高橋克実さんかと思ったら、ずんのやすさんだった」と反応する投稿が集まった。