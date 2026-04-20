【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はダイヤモンドバックス戦で１６試合ぶりの本塁打となる３号ソロを放つなど３打点を挙げた。

チームは１０―４で大勝。ホワイトソックスの村上はアスレチックス戦で３試合連続の８号２ランを放ち、７―４の勝利に貢献した。ドジャースの大谷はロッキーズ戦で適時二塁打を放ち、球団歴代単独３位の５１試合連続出塁とした。先発の佐々木は五回途中３失点。チームは６―９で敗れた。

ホワイトソックスの村上が３点リードの五回に３試合連続本塁打となる８号２ランを放った。真ん中付近に甘く入ってきた左投手のスライダーを強振すると、快音を残した打球は右翼の芝生席上部へ。打った瞬間に本塁打と確信し、ゆっくりと一塁へ走りだした村上は「勝ちにつながったのですごくうれしい」と笑顔で振り返った。

今季２度目の３戦連発で、ア・リーグの本塁打争いではジャッジ（ヤンキース）に次ぐ３位につけてシーズン５８本以上のペース。チームの快勝に貢献し、「しっかり同じ準備をして試合に入れているのですごくいい。こういう状況を続けられるようにしていきたい」と納得の表情を浮かべた。（時事）

スライダーを振り切り「しっかり捉えられた」

ブルージェイズの岡本は１試合２長打、３打点、２戦連続複数安打と自身メジャー初が目白押しだった。

久々の長打となった一回の２点二塁打はもちろん、この日は三回に出た１６戦ぶりのアーチに大きな価値があった。１ボールから低めのスライダーを振り切り、「真芯ではないが、しっかりと捉えられた」と手応えは十分。打球は左中間席へ飛び込んだ。

これまでの２本塁打はともにストレートをたたいており、「向こう（相手）は（自分が）何を打って、何を打っていないというのを見てるでしょうし、自分も見る」と岡本。違う球種を仕留めたことで、ライバルたちに別の一面を印象づけたはずだ。

開幕から６戦連続安打とした後は快音が聞こえない試合が増え、打率は低迷。ただ、目に見える数字と岡本の考えは違った。「自分としては出ていない今の方が、（打席で）対応できている感覚がある」。いい当たりが出る根拠はあった。

「彼は徐々に調子を上げてきている。今日は本当にいい一日だった」と、シュナイダー監督は勝利の立役者を頼もしそうに見つめた。（米アリゾナ州フェニックス 平沢祐）

大谷翔平は悠々と記録更新

ドジャースの大谷が悠々と記録を更新した。三回一死一塁で、エンゼルス時代の同僚であるロッキーズ先発ロレンゼンの甘いチェンジアップをとらえ、右中間を破る適時二塁打に。昨季から５１試合連続出塁となり、球団で歴代単独３位に浮上した。九回には左中間フェンスをワンバウンドで越えるエンタイトル二塁打を放ち、今季７度目の複数安打をマークした。