5月2日に中谷潤人戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の挑戦を受ける。集まった報道陣に仕上がりぶりを堂々と示した。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。

モンスターが“全解放”した。大橋ジムには過去最多となる100人以上の報道陣が集結。中谷陣営であるM.Tジムの村野健会長が視察に訪れる中、練習ではシャドー2ラウンド（R）、ミット打ち1R、サンドバッグ打ち1Rを披露した。

ミット打ちでは186センチと長身でサウスポーの鈴木康弘トレーナーを相手に強打を連発。「ウォイッ！」と声を張り上げ、鋭い打撃音を響かせた。サンドバック打ちでは力強く上下に打ち分け、重しを激しく揺らした。練習を終えると「包み隠さず、全部やりました！」と挨拶。引き締まった体からは大粒の汗が流れ落ちていた。

井上と中谷は昨年の年間表彰式で、決戦を約束。世界が注目する大一番まで2週間を切り「長かったようで早い1年。お互い無事に試合をこなし、この時期まで来られた。非常に楽しみでワクワクしている」と胸を躍らせた。コンディションは「心身ともにすごく良い状態」と万全を強調した。

これまで80Rのスパーリングを消化。父親の真吾トレーナーは「中谷選手が出てくるのかどうなのか。全部ふまえてやってきた。イメージを研ぎ澄ましていけば最高なコンディションで臨める」と手ごたえを口にした。

注目ポイントを問われると「中谷選手がどう来るか、どう動くかで変わる」と前置きしつつ「うちの方ではナオの出入りだったり、スピードだったり空間を見てもらいたい」と具体的に言及。すると、井上が「ダメだよ、そこまで言ったら……」とすぐさまツッコミを入れ、会場は笑いに包まれた。

真吾氏も「え、言い過ぎた？ ちょっと言い過ぎました」と慌てて軌道修正。「そこも含めて尚弥の動きも見てもらいたい。のっそり行くかもしれないですよ。亀さん殺法で」と言い直し、和やかな雰囲気を漂わせた。

中谷は昨年6月の西田凌佑（六島）で序盤から猛攻を仕掛ける奇襲を敢行。井上はこの試合をリングサイドで観戦していた。「一つ言えるとするなら、中谷陣営があれを見せてしまったところがどう出るか。あれまではああいう戦いをするボクサーのイメージはなかった。ですが、目の前で見せてくれたのは自分の中でプラス。イメージは膨らんでいる」と自信をのぞかせた。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）