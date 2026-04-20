20日の石川県内は各地で気温が上がり、小松では全国で一番の暑さになりました。また金沢でも、ことし初の夏日となりました。



街の人は：

「暑すぎますわ。もうペットボトル、2リットル飲み干しました。きょう、もう、この格好じゃないときついっすわ」



高気圧に覆われ、各地で気温が上がった20日の石川県内。



小松では、日中の最高気温が28.6度を記録し、全国で一番の暑さとなりました。

また、この暑さは金沢でも…



中條 栞 記者：

「午前10時半すぎの香林坊です。歩くだけで汗ばむような暑さとなっています」



金沢では、最高気温が27度まで上がり、ことし初の夏日となりました。



こうした中、金沢市の兼六園では上着を手に持って歩く人の姿や、半袖姿で散策を楽しむ人の姿が多く見られました。

強い日差しが降り注ぐ中、園内の茶店では…



茶店の店長：

「やっぱり暑いからアイスめちゃくちゃ売れますね。思ったより出てるのでうれしい感じですかね」



21日の日中も日差しが届きますが、21日の最高気温は金沢では19度、輪島では18度と平年並みの気温に戻る予想です。

