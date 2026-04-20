SOUNDPEATSは、軽やかに装着できる新Uブリッジ搭載のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン 「UU2イヤーカフ」（モデル名：POPClip2）」を2026年4月20日に発売します。カラーはブラック、ブルー、ベージュの3色。実売価格は7280円（税込）。

「UU2イヤーカフ」

発売を記念し、Amazonで特別セールが実施されます。専用割引クーポン適用で最大22%オフとなります。

記事のポイント 耳を塞がないオープンイヤー型のイヤーカフは、ながら作業などに最適。これまでイヤーカフ型の弱点とされてきた低音や音量を改善しているほか、周囲への音漏れを防ぐ「プライバシーモード」を備えるなど、さらに隙のない仕上がりとなっています。

本製品は、2025年発売の「UU イヤーカフ」の後継モデル。チタンコーティングが施された大口径12mmデュアルマグネットドライバーを搭載し、オープンイヤー型イヤホンの課題とされ

てきた深く力強い低音を実現しています。

また、オープンイヤー型は、その構造上音量を稼げないことがウイークポイントとされていましたが、本製品の設計にあたりパワーアンプなど細部を徹底的に見直すことで、前モデルに比べ最大音量を2.57%（3.17dB）向上させています。

前モデルでも搭載していた、特定の周波数帯/音域を最適化処理する「ダイナミックEQ」もパワーアップし、これまでオープンイヤーでは難しいとされてきた低域の描写力向上に寄与しています。

さらに、高効率・高音質オーディオコーデック「LDAC」にも対応。同じくLDAC対応のスマートフォンと組み合わせれば、最大24bit／96kHのハイレゾサウンドが楽しめます。

前モデルで軽い装着感の実現に貢献した「Uブリッジ」を改良し、耳への圧力は前モデル比61%軽減を実現。Uブリッジの部材には、柔軟性と形状記憶力に富むA級ニッケルチタンワイヤーを採用。長時間装着しても痛みや疲れが少ない自然な装着感を実現しています。

また、周囲への音の拡散を抑える「プライバシーモード」を搭載。周囲への音漏れを防いで音楽などを楽しめます。

操作は一般的なタッチ方式ではなく、誤操作が少ない物理ボタン方式を採用。ボタンは耳の裏側に配置され、2本の指でつまみどちらかの指に力を入れなければ動作しないため、触れただけで反応してしまう心配がありません。

装着位置を判別して自動的に左右を振り分けるため、イヤホン自体に左右の区別がなく、充電ケースに戻すときも左右を気にする必要がありません。

Bluetoothのマルチポイント接続に対応しており、1台のUU2イヤーカフを2台のPC／スマートフォンと同時接続できます。

独自の風切音低減技術「SOUNDPEATS AeroVoice（エアロボイス）」を搭載し、一般的なイヤホンに比べて風切り音低減性能が25％向上しています。

最新のAI通話ノイズキャンセリングとデュアルマイクにより、周囲のノイズを効果的に低減することで、クリアで聞き取りやすい音声通話も実現しました。

iOS／Android OS対応の専用アプリ「SOUNDPEATS」は、微細な音質調整が可能な8バンドカスタムEQ、聴感テストに基づき聴こえを最適化するアダプティブイコライザー、LDACのオン/オフ（Android版のみ）といった各種設定とカスタマイズが行えます。

連続再生時間は最大10時間（イヤホンのみ）、充電ケース併用時は最大42時間。

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SOUNDPEATS 「UU2イヤーカフ」（POPClip2）」 発売日：2026年4月20日 実売価格：7280円（税込）





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