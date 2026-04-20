「いい大学を出て、一流企業に就職しなさい」――そんな親世代の教えが、いまや的外れな助言になりつつある。

これまでは白い襟のワイシャツを着て主にオフィスで事務作業に従事する、いわゆる「ホワイトカラー」が高収入の象徴とされ、一方で青い襟の作業服に由来し、現場作業に従事する労働者を指す「ブルーカラー」は、その過酷なイメージから若者に敬遠される傾向があった。

しかし今、米国では「ブルーカラー・ビリオネア（青い襟の億万長者）」という現象が世間をにぎわせている。AIの普及 によってデスク業務が減る一方、現場で泥臭く磨かれた「手に職」を持つ強みが何物にも代えがたい武器になり始めているのだ。

この潮流について、実業家の前澤友作氏も昨年、自身のSNSで「AIにできない仕事をする人たちの収入が伸びているとのこと。例えば『今や配管工は医者より収入が高い』など。日本にもこの流れ絶対に来る。ここを低賃金で外国人労働者に任せるのか、それとも国内雇用か」と投稿し、大きな反響を呼んだ。

実際に米国では、エレベーターの設置や修理を行う技師の年収中央値が約1640万円に達し、上位層にいたっては約2300万円を稼ぎ出す。送電線の修理工や航空機の整備士も軒並み1000万円プレーヤーが当たり前。生成AIの普及でオフィス職の求人が冷え込む一方で、現場の技能職はまさに引く手あまたの状態なのだとか。

積水ハウスが大工1000人を正社員化

日本国内でも、現場を支える職人たちの「復権」が着実に始まっている。鉄鋼業界では卓越した技術を持つ溶接工に依頼が殺到。銀ロウ付けのような特殊技能の領域は、競合不在の「ブルーオーシャン」と化しているという。

リクルートワークス研究所の2024年の年収調査結果もこの変化を裏付けている。2020年対比でタクシー運転手の伸び率は38.3％、大工やとび職は31.7％という高水準を記録。一方で、企画・商品開発職は9.4％、庶務・人事事務職は11.0％という微増にとどまった。伸び率において、現場作業に従事する層が事務職を圧倒する逆転劇が起きているのだ。

もっとも、すべてがバラ色というわけではないだろう。米国で話題の「億万長者」は、あくまで高度な専門スキルと発信力を併せ持った一部の成功例に過ぎず、依然として厳しい労働環境や低賃金にあえぐ現場も少なくない。

ネット上では「結局、ブルーカラーとして億を稼ぐには、自身が現場を管理する立場に回る必要があり、実態としてはホワイトカラー的なマネジメント業務をこなさなければならない」「元の賃金水準が低かったために、伸び率の数字だけが独り歩きしているのではないか」「中高年以降は体力的な負担がきつそう」という冷ややかな意見も聞かれる。

それでも、日本国内で積水ハウスが大工1000人を正社員化し、年収800万円超を提示するなど、人材確保に向けた処遇改善が加速しているのは確かだ。建設業の求人倍率は8.55倍と極めて高く、現場の「人」に対する投資なしには事業が立ち行かない状況が鮮明になっている。

オフィスでのAIへの依存が強まるにつれ、現場で確かな技術を持つ人こそが「エリート」と呼ばれる――。そんな「年収の下克上」が、日本でも加速していくのかもしれない。